Kayseri'de, Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto edildi



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Memur-Sen üyesi bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan sözlerini protesto etti.

Kayseri'den Memur-Sen üyesi yaklaşık 100 kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etmek için Cumhuriyet Meydanında bir araya geldi. Macron'un resminin yer aldığı ve üzerinde 'küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankart açan grup adına açıklamayı Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan yaptı. Kalkan, "Macron'un sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Emanuel Macron siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi 'bu ülke aklını mı yitirdi' şeklinde eleştirilmiştir. Son birkaç aydır ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan deyim yerindeyse aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron'u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda. Macron insandan, adaletten, İslam´dan korkuyor" dedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-10-27 14:33:22



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