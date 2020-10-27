Başkan Çopuroğlu mazbatasını aldı AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "Eskisinden daha güçlüyüz, inşallah bundan sonraki süreçte de daha güçlü olarak devam edeceğiz"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, mazbatasını aldı. Başkan Çopuroğlu; "Eskisinden daha güçlüyüz, inşallah bundan sonraki süreçte de daha güçlü olarak devam edeceğiz" dedi.

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Olağan İl Kongresi'nde tekrar İl Başkanı olarak seçilen Şaban Çopuroğlu, mazbatasını İl Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu'ndan aldı. Mazbata törenini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Çopuroğlu; "24 Ekim cumartesi günü cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapmış olduğumuz kongreden sonra bugün İl Seçim Müdürlüğümüzden mazbatamızı almış bulunuyoruz. Bu sürece katkı veren arkadaşlarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükşehirler içerisinde ilk kongre olmasının ciddi manada ses getirdiğine inanıyoruz. Bu çerçevede ilkini Kayseri'den başlatmış olmasından dolayı sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kongre sürecine 6 ay geciktirerek başlamak durumundaydık. 10 Mart'ta başlamamız gereken kongreler 5 Eylül'de başladı. Kendi içerisinde diyalog içerisinde, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadan 16 ilçemizin kongresini yapmış olmak, sonrasında da il kongremizi yapmış olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü bir ekibiz, büyük bir aileyiz. Bu aile içerisinde tüm belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız ve il yönetimimiz ciddi manada gayret gösterdi. Allah da nasip etti, bugün mazbatamızı almış bulunuyoruz. Tabi mazbatanın öncesi, sonrası diye bir ayrım yok. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu göreve geldik, bundan sonra da aynı talimat çerçevesinde çalışacağız. Elimizden geldiği kadar da gayret edeceğiz. Biliyorsunuz kongrelerde bir değişiklik oluyor. Biz, bundan önceki il yönetimimizle ciddi manada uyumlu, herhangi bir arkadaşımızla olumsuz bir şey yaşamadan bugünlere kadar gelmiştik. Genel merkezimizin talimatları çerçevesinde 17 arkadaşımızla farklı görevlerde değerlendirmek suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Mevcut arkadaşlarımızla devam ederken, görev değişen arkadaşlarımızdan bir şikayetimiz olduğu için değil, sürekli değişim içinde olmamızın bizi daha diri kılacağı için yapıyoruz. Genel merkezimizle istişareli bir şekilde yapıyoruz. Bu günkü yönetimimiz oluşmuş oldu. Eskisinden daha güçlüyüz, inşallah bundan sonraki süreçte de daha güçlü olarak devam edeceğiz" dedi.

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