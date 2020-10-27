Talas Belediyesi’ne ‘Sıfır atık fikir’ ödülü

Talas Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Fikir Yarışması’nda ödüle layık görüldü. Talas Belediyesi’nin ödülünü Ankara’da düzenlenen törenle Başkan Mustafa Yalçın aldı.

Emine Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve ilgili bürokratların katılımıyla Ankara ATO Kongre Salonu’nda ödül töreni düzenlendi. Törende Talas Belediyesi’nin ödülünü Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan alan Başkan Yalçın, çevre konusuna ayrı bir önem verdiklerini söyledi. ‘Organik Atıkları Kompost Haline Getirip Doğada Kolay Çözünür Poşet Üretme Projesi’ ile ödüle layık görüldüklerini söyleyen Başkan Yalçın, mevcut naylon poşetlerin doğada yıllar boyu kaybolmadığına dikkat çekerek, “Bizim projemiz ile bunun önüne geçiyoruz. Organik atıkları kompost haline getirip poşet üreteceğiz. Doğaya zarar vermeyen ve çabuk çözünen bu poşetler ile çevre kirliliğini azaltmada önemli bir adım atılmış olacak. Bizi ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Yalçın, ödülün kazanılmasında emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

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