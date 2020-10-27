Başkan Öztürk’ten Mevlid Kandili mesajı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Mevlid Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak, Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.

Başkan Esat Öztürk mesajında, "Peygamberimiz, Allah'ın insanlar arasından seçtiği; doğruluğuyla, güzel ahlakıyla, hoşgörüsüyle, adaleti ve merhametiyle bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyetti. O, insanların en hayırlısı, herkesin güvendiği Muhammedül Emin'di. Onun yaşayışı, onun hadisi şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlık tarihinde yeni bir devir başladı. Peygamber Efendimizi yakından tanımak ve çocuklarımızı O’nun sevgisi ile yetiştirmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Kandil günlerinin kardeşlik bağlarımızı güçlendiren müstesna günler olduğunu unutmamalıyız . Bu mübarek günler vesilesiyle dostluklara daha da önem vermeli, kırgınlıklardan kaçınmalı, yapılan hatalarımızı telafi etme yoluna gitmeliyiz. Etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kimselere yardım etmeli ve yetimlerin başı okşanmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere tüm tüm İslam Aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik eder, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

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