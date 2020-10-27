KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetin 97. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak, sanayicilerin ve tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Ekonomik olarak en güçlü ülkeler arasında yerimizi almak için daha çok üretmek, kazanmak, zenginleşmek ve gelişmek zorunda olduğumuz açıktır. Ülkemizin hedeflerine ulaşması için 97. yıldönümünü gururla kutladığımız Cumhuriyetimizi, millet olarak birlik ve beraberlik içerinde hak ettiği yere taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal’in hedeflediği, ‘muasır medeniyet seviyesine’ ulaşmak için, özel sektör olarak ekonomiye yapacağımız katkıların, istihdam sağlamadaki görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızı yerine getirmede tüm üyelerimizle birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, sanayicilerimizin, işadamlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum.”

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