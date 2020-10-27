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Başkan Büyüksimitci, “Sanayide V tipi toparlanma yaşıyoruz”

İHA

Başkan Büyüksimitci, “Sanayide V tipi toparlanma yaşıyoruz”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı video konferans sistemi üzerinden yapıldı.
Toplantıya meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Baloğlu, tüm dünyada yaşanan pandemiye rağmen üretimin devam ediyor olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Baloğlu, Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarında yapılan işgali kınayarak, bu sorunun ateşkes yada barış anlaşması ile çözülemeyeceğini belirterek, Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan bir an önce çıkması gerektiğini söyledi. Konuşmalarını yapmak üzere söz alan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle yad etti. Tüm dünya ülkelerinin pandemiden kaynaklı zorluklarla mücadele ederken, Türkiye’nin salgına teslim olmadan, gerekli tedbirleri alarak üretmeye, çarklarını döndürmeye devam ettiğini belirten Başkan Büyüksimitci, “Bildiğiniz gibi Avrupa’da ikinci dalga başlamış durumda. Bu dalga devam ederse Avrupa ülkeleri ile hem ihracat hem de ithalat anlamında bir takım sıkıntılar yaşamamız muhtemel görünüyor. Bu durumda sağlık sorunu ortadan kalkmadan ekonominin tam olarak normalleşmesi mümkün görünmese de, virüsle yaşamayı öğrenmeli ve bu doğrultuda işlerimize devam etmeliyiz” dedi.
TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı sanayi üretimi verilerinin ileriye dönük umutları tazelediğine değinen Başkan Büyüksimitci, “Takvim endeksinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustos ayında aylık yüzde 3,4 ve yıllık yüzde 10,4 ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Bu rakamlara baktığımızda, sanayide ‘V’ tipi bir toparlanma yaşadığımızı ve en hızlı toparlanan ülkelerden birisi olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah diğer sektörlerimizde de yaşanacak hızlı toparlanma ile 3. ve 4. çeyreği büyüme ile kapatacağız” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programına değinen Başkan Büyüksimitci, “Yeni Ekonomi Programı’nda ekonomideki durum ve küresel gelişmelerin doğru tespit ve teşhis edilerek, gerçekçi tedbirler ve hedefler ortaya konmuştur. Bizler gerektiği gibi çalışıp üretirsek, verimliğimize dikkat edersek, hükümetimizin koyduğu hedefleri kolaylıkla yakalayabileceğimizi düşünüyorum” dedi. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinde değişiklik yapıldığını açıklayan Büyüksimitci, “Proses gereği bodrum kat olması gereken iş kolları vardı. Yapılan değişiklikle bu işyerlerinde ilk bodrum katı tamamen emsal dışı bırakıldı. Ayrıca bodrum katlarda yapılan sığınaklar, yakıt ve su depoları, jeneratör ve enerji odası, gibi bir çok alan yüzde 30’u geçmeyecek şekilde emsal dışı bırakıldı. Bu konu bizim taleplerimiz arasındaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakımızla yaptığımız son toplantıda da bu konuyu kendilerine arz etmiştik. Taleplerimizi hızlıca dikkate alarak bu kararın yayınlanmasını sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, bu konuda emek ve desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve OSBÜK Başkanımız Sayın Memiş Kütükçü’ye sizler adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
İhracat rakamlarına da değinen KAYSO Başkanı Büyüksimitci, TÜİK verilerine göre Ağustos ayı rakamlarının bir önceki aya göre bir miktar düştüğünü ancak, bir önceki yıla göre Türkiye’nin ihracatının yüzde 6 civarında düşmesine rağmen Kayseri’nin ihracatının yüzde 10,83 artarak 180 milyon doları geçtiğini söyledi. Büyüksimitci, ihracat rakamlarında her ne kadar geçen yılı yakalayamasalar da yılsonunda aradaki açığı kapatacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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