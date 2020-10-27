Melikgazi’nin Sıfır Atık Projesi ve çalışmalar TBB tarafından ödüllendirildi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği organizasyonuyla düzenlenen “Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni” programına katıldı.

Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende, Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Projesi ile ödül aldı. Kazandıkları ödül için Melikgazi Belediyesi olarak oldukça gururlu ve mutlu olduklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün gururluyuz, çok mutluyuz. Melikgazi Belediyesi olarak birçok öncü projeye imza atıyoruz. Geri dönüşüm konusunda da belediye olarak oldukça başarılıyız. Melikgazi Belediyesi olarak ‘Hareketli Geri Dönüşüm Maketi/ Sıfır Atık Şehir Maketi’ sıfır atık projemizle yarışmaya katılmıştık. Kazanarak, ödül aldık. Geri dönüşüm tesisi ölçeğinde atıkların geri dönüşüm süreçlerinin modellenmesini yapacağız. Hazırladığımız proje kapsamındaki ödülümüzü Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den alarak Melikgazi'mize getiriyoruz. Hayırlı olsun. Projemizde katı atıkların azaltılması, kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümü ve ekonomiye kazandırılması için çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinci ve farkındalığı artırılmış kamuoyu oluşturmayı hedefliyoruz. Geri dönüşüm ve eğitim tesisimizde yer alan ve ülkemizde başka örneği bulunmayan eğitim ve sergi salonumuz ile eğitim çalışmalarını yürütüyoruz. Bu proje ile geri dönüşüm sergi salonumuzda geri dönüşüm tesisimizin modelleneceği hareketli bir maket oluşturulacak. Ülkemizde her atığın geri dönüşebildiği, döngüsel ekonomiyi sürdürülebilir kılmak için farkındalık oluşturmak” dedi. Proje ile amaçlarının ne olduğunu anlatan Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi;

“Bu projeyle hijyenik kaygılar ve güvenlik probleminden dolayı geri dönüşüm tesisini gezdiremediğimiz öğrencilerin ve vatandaşların daha steril ve güvenlikli bir ortamda sıfır atık politikasını anlayabilecekleri bir alan olacaktır. Buna mukabil vatandaşlarımızı eğlenceli bir üslupla bilinçlendirerek çöp kutularına attıkları her bir atığın değerini anlamalarını sağlamak ve dönüştürülebilir atıklar konusundaki bilinçsizliği ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde ambalaj atıkları toplama verimimiz 2024 yılına geldiğinde yüzde 85’e çıkarılmasını sağlamak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.