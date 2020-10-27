Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, antrenmanlara başladı.

Dün tesislerde sakatlık risk analizi yapılan Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular bugün Rizespor maçı için antrenmanlara başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-27 16:41:11



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