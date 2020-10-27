Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerine eğitim verildi

İçişleri Bakanlığı Bünyesinde hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve ivedilikle müdahale edilmesi için etkin bir ihbar, şikâyet ve istek mekanizması olarak Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması hayata geçirildi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığına bağlı polis ve jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği personellerine Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Veteriner Hekim Murat Akkaya tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu mevzuatı hakkında eğitim verildi.

Düzenlenen eğitime Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Davut Bayram katılarak, tehlikeli köpek ırkları ve hayvan davranışları konusunda bilgi verdi. Eğitime Çevre Doğa Koruma Büro Amiri ve ilçede görevlendirilmiş oldukları polis memurları da katıldı.

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