Başkan Mehmet Cabbar projeler hakkında Ankara’da istişarelerde bulundu

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi’deki projelerin hayata geçirilmesi hususunda Ankara’da istişarelerde bulundu.

Tarım Bakanlığı tarafından ilçede KaracaviranSindelhöyük arasındaki 2 milyon m2’lik alana kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi başta olmak üzere, Develi’ye yapılacak hizmetler hakkında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile istişarelerde bulundu. Projenin takipçisi olduğunu belirten bakan yardımcısı Aksu, “Develimizin tarımsal kalkınması için büyük önem arz eden bu projemizi en kısa sürede Develi'mize kazandıracağız” diyerek müjdeyi verdi.

Yapımı bir süredir durdurulan yeni Develi Devlet Hastanesi hakkında istişarelerde bulunmak için Sağlık Bakanlığı Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Avşar Aslan ile birlikte Sağlık Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar’ı makamında ziyaret eden Başkan Mehmet Cabbar yapılacak uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Şu an inşaatı yapan firma ile iş akdinin feshedileceğini ve ardından en kısa sürede Sağlık Bakanlığı tarafından İkmal ihalesine çıkılarak hastane inşaatının en kısa sürede tamamlanacağının müjdesini veren Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Dursun Duyar’a ve Hasta ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanı Avşar Aslan’a ilgilerinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Mehmet Cabbar, “Hastanemizin bir an önce tamamlanması için girişimlerimiz ve istişarelerimiz devam edecek” açıklamalarında bulundu.

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