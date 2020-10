Ganire Paşayeva: "Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz" Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva: "Hiçbir güç artık Azerbaycan’ı durduramaz"

Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına destek vererek, "Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz" dedi.

Azerbaycan milletvekilleri Ganire Paşayeva, Memmedov Meşhur ve Elnur Abdullayev, Kayseri Ticaret Odası'nın online olarak düzenlenen Ekim ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasının yapan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Pandemi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi bizim ekonomik dengelerimizde altüst oldu. Bir çok dünya ülkesine kıyasla şükürler olsun ki Türkiye’de bazı göstergeler dahi iyi. İnşallah daha da iyi olacağız. Öncelikle Türk Dünyası ve tüm insanlığın üzerinden yüce rabbim bu pandemiyi yerle yeksan etsin. Virüse karşı hep birlikte mücadele etmeye Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam ediyoruz. Ekonomik göstergelerimiz sanayi sektörümüzde iyi gidiyor ama perakende sektörümüzde sıkıntılar ise devam ediyor. Hazine Bakanımız Berat Albayrak’ın söylediği hedeflerin tutturabilmesi için her şeyden önce güven ve istikrar sağlanması gerekir. Tabii pandeminin de mümkün olduğunca en erken sürede kontrol altına alınması şart. Azerbaycan Milli Meclisi’nin hörmetli milletvekillerinin de katıldığı bu toplantımızda iki kardeş ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması gerektiğinin altını çizmek isterim. Elbette Türkiye ile Azerbaycan arasındaki, yakınlık, ticari ilişki ile ölçülemez. Biz ‘iki devlet, bir millet’ anlayışı ile hareket ediyoruz. Geçtiğimiz şubat ayında iki ülke Cumhurbaşkanlarımızın huzurlarında yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında Türkiye ve Azerbaycan’ın ticaret hacminin yıllık 15 milyar dolara çıkartılması öngörülmüştür. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındadır. 2019’a kıyasla bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin Azerbaycan’a yaptığı ihracat yüzde 17 civarında daha artarak 1.5 milyar doların üzerine çıkmıştır. Kayseri’den Azerbaycan’a yapılan ihracat ise yaklaşık yüzde 18 azalarak 17 milyon dolardan 15 milyon dolara düşmüştür. İnşallah en kısa sürede Azerbaycan ordusu Karabağ’ı azad eder, pandemi normale döner ve biz KayseriAzerbaycan arasındaki kardeşlik köprüsünü ticari olarak da daha ileri boyutlara çıkartırız. Azerbaycan ve Türkiye Asya ve Avrupa arasında bir enerji ve iletişim köprüsü kurmuştur. Bu köprünün BaküTiflis Ceyhan Boru hattı ve yine BaküTiflis Kars demiryolu projesi ile daha da güçleneceğini ifade etmek isterim. Biliyorsunuz ilimiz genelinde doğalgaz dağıtımı yapan Kayserigaz’ın yüzde 70 hissesini Azeribaycan’ın resmi enerji şirketi olan ve ülkemizde önemli yatırımları bulunan SOCAR satın aldı. Yani Kayseri’de Azerbaycan sermayesi güçlü oranda yer aldı, alacak" dedi.



Ganire Paşayeva: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek veriyoruz ve Fransız mallarını almıyoruz"

Toplantıda konuşan Azerbaycan Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, "Biz bir millet iki devletiz. Kardeş Türkiye’mizin bayramı bizim de bayramımızdır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehit dedelerimizi rahmetle anıyorum. Ekim ayında da Bugün dualarımız Azerbaycan’ın topraklarının işgalden kurtarılması içindir. Burada Türk devletlerinin topraklarıdır. Türkiye’de bizim vatanımızdır. Ben Kayseri’ye çok geldim, çok yazdım. Kayseri’miz Türk dünyasının en değerli kahraman bölgelerinden biridir. Kayseri’mizi selamlamaktan mutluluk duyurum. Azerbaycan 30 yıldır adaletsizlik yüz yüzeydi. Ermenistan’dan 30 yıldır Azerbaycan’ın topraklarını işgal altında tutuyordu. 1 milyon kardeşimiz evlerine dönemiyordu. Ermenistan küçük görülebilir ama onların arkasında duran güçlerin desteği ile Azerbaycan’ı işgal etti. Silah desteği vardı, politik destek vardı. Azerbaycan bu süreçte Türkiye ve Pakistan dışında Türk dünyasından destek alamadı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ekonomisinin çok kalkındığını söyleyen Paşayeva, "Azerbaycan’ın ekonomisi çok kalkındı, silahlı kuvvetlerini yeniden buldu. Önemli projeler yaptı. Azerbaycan yıllarca topraklarını kurtarmak için hazırlandı. Ben dünyada adaletin olmadığını düşünüyorum. Güvenlik konseyi artık böyle devam edemez. Çünkü sadece büyük güçlerin çıkarlarını savunan bir mekanizma haline gelmiştir. Azerbaycan topraklarının işgalci Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan çıkması gerekir ama uygulamadı. Çünkü Güvenlik Konseyi hiçbir baskı uygulamadı. Yıllar işgalci Ermenistan’a destek verdiler. Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmak için harekete geçtiğinde Ermenistan’ı kurtarmak istiyorlar. Bunun için ciddi baskı yapıyorlar ama Cumhurbaşkanımız Aliyev’de bunu söyledi. Hiçbir güç artık Azerbaycan’ı durduramaz. Topraklarımızı kurtarmak bizim hakkımızdır. Bizim mücadelemiz devam edecek. Azerbaycan bizim yeni Çanakkale’miz diyoruz. Yeni vatan mücadelesi diyoruz. Söz konusu vatanımızdır, gerisi teferruattır. Topraklarımızı ne olursa olsun bunlara boyun eğmeden topraklarını azat etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kardeş ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a böyle duruşundan dolayı tebrik ediyorum. ‘Azerbaycan’ın kendi topraklarını işgalden kurtarma hakkı var, bunu yapıyor, karışmayın’ dedi. Türkiye’nin bu mesajı çok önemli bir açıklama oldu. Türkiye’de bu kadar cephede var. Güney Kafkasya’da da olur mu diyenlere Türkiye bu cevabı verdi. Türkiye’nin bu mesajı çok önemli bir mesajdır. Biz adaletsiz bir dünyada yaşıyoruz. Bugün dünyada adalet anlayışı maalesef bitmiştir. Bugün dünyanın tek bir kuralı var. Bu da güçtür" ifadelerini kullandı.

"Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz" diyen Paşayeva; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısına destek veriyoruz ve Fransız mallarını almıyoruz. Dünya üzerinde yaşayan 50 milyon Azerbaycanlı buna uyacaktır. Türk milletinin evlatları Fransızlardan daha çoktur. Herkese çağrı yapıyorum; Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz. Bizim birliğimiz artmasını istemeyenler yine devriyededir. Bu birlik içerisinde işbirliğimiz daha da güçlenecektir. Artık Karabağ dışında 4 bölgemizin büyük bölümü işgalden kurtarılmıştır. Bu işgalden kurtarma operasyonları devam edecek ve inşallah sizlerle birlikte işgalden kurtarılan toprakları yeniden kuracağız. Oradaki kültürel varlıklarımızı dağıtmışlar. O topraklarımızı yeniden kuracağız. Kayseri’nin Azerbaycan’da kardeş şehri yok. Kayseri’nin kardeş şehri inşallah Karabağ’ımızın bir şehri olacak. Zafer bizimledir. Biz Çanakkale zaferini yaşamış milletiz. Her şey bitti dediklerinde biz Türk milleti bitti demedikçe bitmez diyerek destan yaşadık" şeklinde konuştu.

Toplantıya katılan Elnur Abdullayev, "Bizim Cumhurbaşkanımız Aliyev var, bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu kardeşliğin karşısında hiçbir güç duramaz. Bu gücün karşısında korkuyorlar. Azerbaycan ordusunu da artık tanıdılar Ermenistan'ın her şeyi uydurmadır. Bugün Azerbaycan ile Türkiye adalet için dövüşür. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktu. Yaşasın devlet başkanlarımız, yaşasın ordularımız" derken, Milletvekili Memmedov Meşhur ise "Bugün Türkiye’nin bizim yanımızda olması bizimle gurur veriyor. Azerbaycan’ın arkasında durması bize gurur ve şeref veriyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.