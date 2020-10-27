Kayseri´de kaçak kuş avına 196 bin lira ceza



KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de avlanması yasak olan kuşları avladıkları belirlenen 2´si Suriye uyruklu 6 kişiye toplam 196 bin 847 TL ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanan avcılara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hacılar, Yahyalı ve Develi ilçesinde kaçak olarak avlanan 6 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların av esnasında kullandıkları 4 adet canlı güvercin, 1 adet doğan, 2 adet ölü kınalı keklik, tüfek, 2 adet cep telefonu ve 2 adet motosiklete el konuldu. Canlı olarak ele geçirilen güvercin ve doğan veteriner hekim tarafından tedavi dilerek, doğaya bırakıldı. Yasak olarak avlanan 6 kişiye, 2872 sayılı çevre kanununa muhalefetten 147 bin 494 TL, 4915 sayılı kara avcılığına muhalefetten 30 bin 66 TL idari yaptırım ve 19 bin 287 TL tazminat olmak üzere toplam 196 bin 847 TL para cezası uygulandı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2020-10-27 18:19:10



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