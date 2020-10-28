Başkan Nursaçan'dan Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Türkiye’nin farklılıkları ve değerleri ile bir bütün olduğunu söyleyen Başkan Nursaçan, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Esaretini kabullenmemiş, inandığı değerler etrafında hür iradesi ile bu aziz ve cennet vatanı bizlere armağan eden ecdadımızın büyük hatırasına olan inancımız ve derin bağlılığımızla Cumhuriyetin 97. Yıldönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferin sonucudur. Milletçe, barış ve kardeşliğin sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutamayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını, kahraman gazilerimizin fedakârlıklarını da yüreğimizde hissediyoruz. Her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de, kargaşa çıkarmak için beyhude bir çaba içinde olan şer ve nifak odaklarına milletçe tek yürek olarak bir kez daha en güzel cevabı veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüne ve ulusal birliğine kast eden tüm çabaların karşısındayız. Türkiye, tüm farklılıklarıyla, zenginlikleriyle ve değerleriyle bir bütündür. Bizi tek millet olarak, tek devlet, tek bayrak ve tek vatanda birleştiren yüksek değerlerimizi daha gür bir sesle yüceltiyoruz. Unutmamalıyız ki biz, en zor zamanlarda bile dünyaya sadakat ve vatanseverliğin essiz örneklerini göstererek bugünlere gelmiş bir milletiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş, istiklal mücadelesinde yer almış tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, saygı ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

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