Kayserispor'da bir yönetici korona virüse yakalandı

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Hes Kablo Kayserispor'da bu kez bir yönetici korona virüs salgınına yakalandı.

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gülsoy, korona virüse (Covid19) yakalandı. Gülsoy'un testinin pozitif çıktığı ve evinde karantina altına alındığı öğrenildi. Ayrıca Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kaynar'ın da babasının korona virüs salgınına yakalandığı ve yoğun bakımda tedavi altında tutulduğu öğrenildi.

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