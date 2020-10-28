Kayseri Şeker doğayı korumak adına var gücüyle çalışıyor Kayseri Şeker'in geleceği tarım alanlarının korunmasına bağlı

Kayseri Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (KAYEMA) Başkanı Erdoğan Doğan ile Başkan Yardımcıları Recep Tiritoğlu ve Yusuf Şahin, Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret etti.

Kayseri Şeker’in doğanın korunmasına gösterdiği önem, sürdürülebilir tarım faaliyetleri, toprakların verimli kullanılması ve doğada insan eli değmeden oluşan doğal varlıkların geleceği adına gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan Doğan, devam eden kampanya nedeniyle de Başkan Hüseyin Akay’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Akay ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker’in hayatta kalabilmesinin yegâne yollarından bir tanesinin: doğayı, dolayısıyla tarım alanlarını korumasından geçtiğini ifade ederek, Kayseri Şeker olarak çevreci ve doğaya saygılı bir üretim anlayışına sahip olduklarını söyledi. Akay, doğanın korunmasına katkıda bulunmak ve toprak göçünün önüne geçmek adına da, temiz pancar getiren çiftçilere prim desteğinde bulunduklarını belirterek, erozyonun önlenmesi için birçok köy ve ilçede ağaçlandırma çalışması yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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