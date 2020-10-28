Yerköyspor Mesut Alas ile anlaştı

Yerköy Spor Futbol Akademisi teknik kadrosunu genişletiyor. SarıSiyahlı ekip son olarak altyapı antrenörü Mesut Alas ile anlaştı.

Konuya ilişkin bilgi veren Yerköyspor futbol altyapı şube sorumlusu Abdullah Necat Türkmenoğlu futbol akademimizdeki öğrenci sayısının ciddi oranda arttığını söyledi. Türkmenoğlu “Çocuklarımıza daha iyi eğitim vermek adına akademimizde futbol eğitimi gören çocuklarımızı yaş guruplarına göre ayırdık. 2009 ve daha küçük doğumlu öğrencilerimizi ayrı bir grup haline getirip Mesut Alas Hocamızın sorumluluğuna verdik. Mesut Alas hocamız gerek futbol bilgisi gerekse beyefendi kişiliğiyle çocuklarımıza çok iyi bir hoca ve çok iyi bir rol model olacak” dedi. Mesut Alas ise, “Yerköyspor benim daha önce hizmet verdiğim bir kulüptü. Bu vesileyle bana bu göreve layık gördükleri için en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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