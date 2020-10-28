Başkan Büyükkılıç TBB encümen üyeliğine yeniden seçildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda yeniden encümen üyesi seçildi.

TBB Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, TBB Başkanı Fatma Şahin başkanlığında ATO Congresium’da yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli onur konuğu olarak katıldı. Gündem maddelerinin görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandığı toplantıda daha sonra encümen üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeniden encümen üyesi seçildi.

Tekrar TBB encümen üyesi seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin katılımları ile Türkiye Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda gündem maddelerini oy birliği ile kabul etmemizin ardından Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeleri’nin seçimine geçtik. Şahsımı tekrar üye olarak seçen kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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