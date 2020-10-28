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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rizespor-Kayserispor maçını Koray Gençerler yönetecek

İHA

Rizespor-Kayserispor maçını Koray Gençerler yönetecek

Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 7. hafta karşılaşmasını Manisa Bölgesinden Koray Gençerler yönetecek.
Süper Ligin 7 .haftasında 01 Kasım 2020 Pazar günü Rize Didi Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak olan Çaykur RizesporHes Kablo Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor ile Hes Kablo Kayserispor maçında Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Murat Altan yapacak. Maçın 4.Hakemi Alper Çetin. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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