Otomobil yan yattı: 1 yaralı

Kayseri'de otomobilin yan yatması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Elmas D.'nin sürücüsü olduğu 38 YP 869 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı Elmas D., ambulans ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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