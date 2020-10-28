Kayseri'de intihar girişimi; kafasına silahla ateş etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silahla kafasına ateş eden şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen O.E., silahla kafasına ateş etti. Ağır yaralanan O.E., yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.