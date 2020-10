Kayseri protokolünden 29 Ekim mesajları Vali Günaydın: ”Cumhuriyetin 97. yılının gururunu yaşıyoruz”

Kayseri protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, mesajında Türkiye’nin önüne çıkacak bütün senaryoların boşa çıkacağını söyleyerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” diyerek başlattığı Milli Mücadelemizin sonucunda kurduğumuz Cumhuriyetimizin, 97. yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimizin her döneminde Millet olarak ortak bir ruhla mücadele ederek büyük başarılar elde ettik. Bu kazanımlar, büyük fedakârlıklar ve bedeller ödenerek, zorlukların üstesinden gelinerek elde edilmiştir. Nasıl ki bundan önce önümüze çıkan ve çıkarılan bütün zorlukları, engelleri ve ihanetleri birlik ve beraberlik içerisinde aşıp yolumuza devam ettiysek bundan sonrada ecdadımızdan aldığımız güçle kutlu yürüyüşümüzde önümüze çıkacak bütün senaryoları boşa çıkaracak kararlılığı ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 97 yılda sürekli gelişen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, spor, kültür alanındaki başarıları ve demokrasisiyle dünyanın güçlü ülkeleri arasındaki yerini alan Ülkemiz, Aziz Milletimizin fedakâr evlatlarının çalışmaları ve gayretleri ile daima yükselecek ve ilelebet payidar kalacaktır. Geleceğimizi öğrenci, akademisyen, işçi, memur, esnaf, tüccar, çiftçi, sanayici, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve Cumhuruyla birlikte inşa ederek daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanın ilelebet yaşatılması uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.



Ahmet Övüç: "Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını ilan etti"

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "29 Ekim 1923 günü temelleri atılan, istiklal ve özgürlüğümüzün sembolü Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıldönümünü milletçe kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Cumhuriyet, ülkemizde yaşayan küçükbüyük, kadınerkek, gençyaşlı her bir ferdin mücadelesiyle ve azimli duruşuyla elde edilmiş eşsiz bir destandır. Türk Milleti, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan etmiştir. O gün milletimizin ortaya koyduğu birlik, azim ve kararlılık bugün de ülkemizin güçlü bir devlet olarak dünya milletleri arasında her geçen gün yükselmesinin en önemli kaynağıdır. Dün olduğu gibi bugün de iyi ve kötü günde bir arada olan milletimiz karşısına çıkan engellere karşı verdiği mücadelesiyle, atalarından aldığı mirası yeni nesillere bırakarak, yarınlara emin ve kararlı adımlarla yürümeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi.



Başkan Çolakbayrakdar'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 97 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güçlü ve daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum. Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum."



ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Erciyes Üniversitesi Rektörü (ERÜ) Prof. Dr. Mustafa Çalış, Cumhuriyet’in 97. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet’in öneminin gelecek nesillere en iyi bir şekilde aktarılması gerektiğinin altını çizen Rektör Çalış, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Milleti’nin bağımsızlığının en büyük sembolü olan Cumhuriyet’in 97. yıldönümünü kutlamanın millet olarak büyük heyecanı ve gururunu yaşamaktayız. Cumhuriyet’in ilanı Türk milleti olarak şanlı tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarındandır. 29 Ekim 1923, tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen aziz Türk milletinin, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneğini ortaya koyarak zaferle taçlandırdığı en önemli gün olarak tarihimizde yerini almıştır. Bu kapsamda bugün 97. yılını coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet destanımız ile her alanda gelişmiş ve üretken bir ülke olarak geleceğe yürümemiz gerektiğini, bizlerin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarması ulvi görevlerimizdendir. Şüphesiz ki; geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, tüm imkânsızlıklara rağmen zor şartlar altında bin bir türlü zorluklar ile kurulan Cumhuriyetimizi daima ileri götürmeye devam edeceklerdir. Güçlü Türkiye olarak emin adımlar ile yürüdüğümüz yerli ve milli aşımızdan ilacımıza, savunma sanayinden, otomobile kadar üretmeye başladığımız bu günlerde, gelecek nesillerimizin Cumhuriyet başta olmak üzere ülkesine ve milletine sahip çıkarak emin adımlar ile her zaman daha da ileri yürümeye devam edeceğine inancım tamdır. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri noktasında ise önemli görevler düşen gençlerimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda ülkesi ve milleti için var gücü çalışacaklarına da hiç şüphemiz olmamış ve olmayacaktır. Büyük bir destanla kurulan Cumhuriyetimiz, gençlerimizin özverili ve gayretli çalışmaları ile ilelebet payidar kalacaktır. Bu vesileyle Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz vatanımız için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”



Başkan Yalçın'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Yalçın mesajında, milletin Kurtuluş Savaşı’nda verdiği kutsal mücadeleyi cumhuriyet ile taçlandırdığını kaydetti. Başkan Yalçın, Türk Milleti'nin zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "Egemenliğin millete ait olduğunun göstergesi olan Cumhuriyet, zorlu ve çetin geçen milli mücadelenin ardından elde edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla milletimiz bağımsızlığına kavuşmuş, karakterine en uygun idare şekli olan Cumhuriyet’e 29 Ekim 1923 tarihinde geçilmiştir. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. Mesajının son bölümünde Cumhuriyet’in 100. yılına adım adım yaklaştıklarına dikkat çeken Başkan Yalçın, 2023’ün güçlü ve büyük Türkiye’si için kararlı şekilde çalışmaya ve üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye kararlı olduklarına vurgu yaptı.



Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ın 29 Ekim mesajı

“Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen yüce Türk milletinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik, inanç ve cesaret neticesinde elde edilen en büyük eserdir. Demokrasimizin daha da güçlendiği bir dönemde, Cumhuriyetimizin 97. yılını idrak etmekten büyük bir mutluluğu milletçe yaşamaktayız. Çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış olan istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyet’in kurulması, hiç şüphesiz, geleceğimizin en büyük güvencesidir. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakacağız. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi de minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü kutlu olsun.”



Rektör Karamustafa'nın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhuriyetin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, “Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin vazgeçilmez simgesidir. Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlayan, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç veren bir yönetim şeklidir. Bu sebeple Cumhuriyet’e sımsıkı sarılmalı ve ilelebet yaşatmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu halk iradesine verilen önemi ortaya koymaktadır. Millet olarak kalkınmamızın yolunun da bu yönetim şeklinden geçtiği herkes tarafından da çok iyi bilinmektedir. Cumhuriyet, milletimiz için en büyük kazanımdır. Yeter ki değerini iyi bilelim. Bu yıl 97. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyeti gelecek nesillere en iyi şekilde taşıyalım. Geçmişten günümüze çeşitli senaryolarla milletimizi bölmeye, parçalamaya, tarih sayfasından silmeye çalışan içerdeki ve dışarıdaki karanlık şer odaklarının, bugün de aynı senaryolara devam ettiklerini asla zihnimizden çıkarmayarak, birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Cumhuriyetin bize verdiği güçle daha çok büyümeli, gelişmeli ve dünya da lider ülke olmak için her var gücümüzle çalışmalıyız. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Cumhuriyeti hep birlikte yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun 29 Ekim mesajı

“Bugün, yarınların sorumluluğunu üstlenebilecek, bize emanet edilen Cumhuriyet’in gösterdiği yolda çağdaş uygarlık seviyelerine ulaşmak ve üzerine çıkmak görevini toplumca üstlenmiş bulunmaktayız. Bize, Cumhuriyetimizi armağan eden Atatürk'e ve aziz şehitlerimize olan görevimizi yerine getirebilmemiz, onların emaneti olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır. İstiklal harbimizi zafere taşıyan, Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 97 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun ifadesidir. O gece kadını erkeği, genci yaşlısıyla milletimizin tüm fertleri, iradelerine, değerlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmışlardır. Bu düşüncelerle ülkemizin gurur günü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 97'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."



KTO Başkanı Gülsoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında; Kurtuluş mücadelesiyle birlikte temelleri atılan Cumhuriyetin ilan edilişinin 97 yıldönümünü milletçe kutlamanın haklı gururu ve coşkusu içerisinde olduklarını belirtti. 29 Ekim'in Türk milletinin istiklal mücadelesinin Cumhuriyetle taçlandığı ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun dünyaya ilan edildiği bir tarih olduğunu vurgulayan Gülsoy; Türkiye'nin bulunduğu coğrafya üzerindeki tehditlerin ve yaşadığı tüm olumsuzlukların ancak birlik ve beraberlikle yok edilebileceğinin altını çizdi. Başkan Gülsoy, mesajına şöyle devam etti:

"Her türlü zorluk ve yokluğa rağmen imkansızlıklar içerisinde dahi bağımsızlık ruhundan asla taviz vermemiş olan yüce milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sayısız destana imza atmış, bu cennet vatanı bizlere emanet etmiştir. Ülkemiz ve yaşadığımız coğrafyaya yönelik emeller taşıyanlar dün olduğu gibi bugün de bu emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu şer güçlere ve ihanet şebekelerine dün nasıl cevap verdiysek bugün de aynı cevabı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde. Gerek cephede gerekse masada gücünü gösteren Türkiye Cumhuriyeti, coğrafyamız üzerinde oynanan tüm oyunları bozacak güç ve kuvvettedir."

Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Gülsoy, “Sahip olduğumuz her şeyi Cumhuriyet’e borçluyuz. Onu birlikte koruyup kollayarak ve demokrasiyle taçlandırarak yarınlara taşımak bizim en önemli vazifemiz. Dün olduğu gibi bugün yine aynı azim ve kararlılıkla milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışıyoruz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

