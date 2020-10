Başkan Çopuroğlu: “Türk Milleti tarihin her döneminde kahramanlık duruşunu ve şuurunu göstermiştir”

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile yayımladığı mesajında, “Türk Milleti tarihin her döneminde kahramanlık duruşunu ve şuurunu göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Türk topraklarının güzel günlere ulaşması için çok sayıda şehit ve gazi verildiğini belirten Başkan Çopuroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet milletin iradesi demektir. Milletin egemenliği ile birlikte gelişen çağa ayak uydurmayı, ilerlemeyi, gelişmeyi temsil eder. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ülkenin işgallerle sarsıldığı sıkıntılı günlerinde, bin bir mücadele, kahramanlık ve yiğitlik ile bu vatanı kurtarmış, şanlı milletimize Cumhuriyet’i emanet etmişlerdir. Bu topraklar bu güzel günlere ulaşmak için nice şehitler, gaziler ve kahramanlar görmüştür. Ne mutlu ki atalarımızın emaneti emin ellerdedir. Bu millet tarihinin her döneminde pek çok bozguncuya şahit olmuş fakat en yakın örneği 15 Temmuz’da tarihe bir imza daha atmıştır. Atatürk ve onunla birlikte vatan mücadelesi veren silah arkadaşları 29 Ekim 1923’de Cumhuriyet’i ilan ederek tüm dünyaya bu milletin gücünü tekrar duyurmuşlardır. Bugün aynı irade ile gelen yeni neslin elinde bu bayrak mücadelesi daha uzun ve başarılı yollar kat etmeye devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği ülkemizin gelişmesi, büyümesi hedefi Cumhuriyetimizin 97. yılında milletimizin ve devletimizin ortak hedefi ve iradesine dönüşmüştür. Milli mücadelenin zor şartlarında canını hiçe sayıp kahramanlık gösteren bu millet, tarihin her döneminde aynı şuur ve duruşu göstermeyi bilmiştir. Kahramanlıkla bozguncuları alt etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, öncelikle tüm hemşehrilerimizin, ülkemizin ve aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, Cumhuriyet’i bize emanet eden büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, milletimizin birlik ve beraberliğinin, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün daim olmasını diliyorum.”

