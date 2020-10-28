Armada Kayak ve Snowboard Kulübü’nden Cıngı ve Cabbar’a ziyaret

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ile Başkan Yardımcısı Batuhan Elitaş, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’yı ziyaret etti.

Kış sporlarında faaliyet gösteren Armada Kayak ve Snowboard Kulübü ziyaretlerine devam ediyor. Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu ile Başkan Yardımcısı Batuhan Elitaş, Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat CahidCıngı’yı ziyaret etti. Kulüpten yapılan açıklamada, “Murat CahidCıngı’yı makamında ziyaret ettik. Kendilerine kulübümüz yönetim kurulu adına bu ziyaret vesilesi ile teşekkürlerimizi ilettik. Erciyes markamızı daha iyi noktalara getirmek adına Armada Kayak ve Snowboard Kulübü olarak vereceğimiz katkıları ilettik. Oldukça verimli geçen bu görüşmeden gerek Armada olarak gerekse Erciyes A.Ş olarak memnun ayrıldık” denildi.

Armada yöneticilerinin ikinci durağı ise Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar oldu. Burada da kış sporları hakkında görüş alış verişinde bulunurken, yapılacak spor faaliyetleri hakkında Belediye Başkanı Cabar’a bilgiler verildi.

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