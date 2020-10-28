Kayseri´de uyuşturucu gözaltısı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Araştırmalar sonucunda İ.K.´nın Melikgazi ilçesindeki bağ evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler, 21 parça halinde satışa hazır toplam 1 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi İ.K., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)-

2020-10-28 20:02:41



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