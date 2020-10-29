Kayseri´de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında şüpheli valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevreye şerit çekerek, önlem aldı. Valizin bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden çöp çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-10-29 01:06:43



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