Abdullah Gül Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin de (AGÜ TTO), uygulayıcıları arasında yer aldığı, TÜBİTAK tarafından 200 bin TL’ye kadar hibe desteği verilen, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) programına başvurular başladı.

Programa başvurular AGÜ TTO’ya online olarak, bigg.agu.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. Program kapsamında TÜBİTAK tarafından ArGe temelli, inovatif projelere destek verilecek. Uygulayıcı kuruluşlar, girişimci adaylarına iş fikirlerini iş planına dönüştürme konusunda destek verecek ve eğitimler ile girişimci adaylarının kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlayacak. TÜBİTAK’ın hayata geçirdiği ve şirket kurmamış girişimcilerin, “yenilikçi ve özgün yönleri bulunan (rekabetçi), ulusal ve global pazarlarda ticarileşme potansiyeli yüksek, istihdam ve katma değer yaratabilme imkânı olan, teknoloji tabanlı iş fikirlerini” hayata geçirebilmesi için 200 bin TL’ye kadar hibe desteği sunan 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) programından destek alacak uygulayıcı kuruluşlar arasına AGÜ TTO da “Fly For Future” adlı projesi ile seçilmişti.

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