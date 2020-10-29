Develi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Cumhuriyetin 96. yıldönümü kutlamaları Develi Cumhuriyet Meydanında coşkuyla kutlandı.

Tebriklerin kabulünün ardından ilçe protokolü, Develi Cumhuriyet Meydanındaki programlar için meydana geldi. Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın okulları tebrik etmesiyle başlayan program, Kaymakam Duru’nun günün anlam ve önemini anlatan konuşmasıyla devam etti. 29 Ekim ruhunu yansıtan şiirlerin okunmasının ardından Milli Mücadele Kahramanlarının canlandırıldığı oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Halat Çekme Federasyonu İl Temsilciliğinin Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yaptığı halat çekme yarışması büyük beğeni topladı. İlçede görev yapan öğretmenlerin müzik dinletisinin ardından halk oyunları gösterisi de beğeni ile izlendi.

Develi Kaymakamı Murat Duru’nun Develi muhtarlarından oluşan “Devlet” isimli takımı ile Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın belediye personeli ile oluşturduğu “Millet” takımının halat çekme yarışması kutlamalara renk kattı. İki set halinde yapılan yarışmada devletmillet dayanışması sergilenerek karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

29 Ekim münasebetiyle düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve ödüllerin takdim edildiği program protokolün selamlanması ve geçit töreniyle son buldu. Programın ardından İlçe Kaymakamı Murat Duru ve Başkan Cabbar diğer protokol üyeleri ile birlikte ilçe meydanındaki halkla selamlaşarak onların da bayramlarını tebrik etti.

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