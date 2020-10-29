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Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

DHA

Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törene; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Günaydın, "Cumhuriyetimizin 97'nci yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar payidar kılmak hepimizin en önemli görevi ve sorumluluğudur. Milletimizin kutlu yürüyüşünde önümüze çıkan ve çıkarılan bütün zorlukları senaryoları ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla boşa çıkaracağız" dedi.
Öte yandan, tören öncesi CHP Milletvekili Çetin Arık, kendisinin törene davet edilmediği ve yer ayrılmadığını iddia ederek, tepki gösterdi. Kısa süren tartışmanın ardından Arık, kendisi için getirilen sandalyeye oturarak töreni takip etti. Valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, CHP Milletvekili Çetin Arık'ın törene davet edildiği; fakat katılacağına ilişkin geri bildirim yapmadığı için yer ayrılmadığı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-10-29 12:54:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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