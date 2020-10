Sıra dışı kuaförden ay yıldızlı saç tıraşı Kayserili kuaför 29 Ekim'e özel ay yıldızlı saç tıraşı yaptı

Havada, suda ve dağda yaptığı tıraşlarla dikkat çeken Kayserili kuaför Faruk Kafkas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ay yıldızlı tıraş yaptı.

Kayseri’de, yamaç paraşütü ile havada, su altında ve dağ tepesinde yaptığı tıraşlarla dikkat çeken erkek kuaförü Faruk Kafkas, Bayrak Tepe’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel AyYıldızlı tıraş yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel yaptığı tıraşı klip haline getiren ve müşterisinin kafasında ayyıldız çizen erkek kuaförü Faruk Kafkas, "İşimi severek yapıyorum, daha önce havada karada ve suda tıraş ederek bir ilki gerçekleştirdik. Mesleğimizin ve memleketimizin öne çıkması adına çalışmalarda bulunduk. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Kafkas, “Bugün yapmış olduğumuz projede cumhuriyetimizin 97. yılında güzel anlamlı bir proje yaptık. Buradan herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Bir ölür bin diriliriz, Allah’ım vatanımıza milletimize zeval vermesin, annemize babamıza ve sevdiklerimize sağlık sıhhat nasip etsin. Bundan sonra ki yapacağımız projelerde de destek olacağınızı biliyorum. Tabi her gün üstüne koyarak daha güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada bir kitle var; beni hiç bir zaman yalnız bırakmayan, her zaman destek olan. Hikayelerde, yorumlarda ve beğenilerde bana her zaman bir güç veren bir kitle var. Buradan onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun" diye konuştu.

