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Başkanlardan Çopuroğlu’na ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

İHA

Başkanlardan Çopuroğlu’na ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları ile birlikte AK Parti 7. Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyen AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’na ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Büyükkılıç, “Mevlam birlik ve beraberliğimizi daim etsin, bozmak isteyenlere fırsat vermesin” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberinde Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ın olduğu heyetle, geçtiğimiz hafta sonu Kadir Has Stadyumu’nda gerçekleşen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katıldığı 7. Olağan İl Kongresi’nde güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Şaban Çopuroğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Parti İl Binası’nda gerçekleşen ziyarette konuşma yapan Başkan Büyükkılıç, “Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar Belediye başkanlarımızla beraber şahsınızda il yönetiminizi tebrik ediyorum. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongre nezih bir ortamda yapıldı ve Kayserimize yakışır şekilde çok şükür sonuçlandı. Bu süreç içerisinde pandemi nedeniyle belki mesafeler korundu ama gönüllerde mesafenin elhamdülillah hiçbir zaman bir engel tanımadığını böylece paylaşmış olalım. Cenabı Allah mahcup etmesin. Mevlam birlik, beraberliğimizi daim etsin, bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Bizim felsefemize, siyasi görüşümüze tüm insanlığın ihtiyacı var. Sadece Kayserimizin, ülkemizin değil, hakikaten bir siyasi parti gibi yaklaşmıyoruz, dar bir kapsamda değil, herkesi kucaklayan bir yaklaşım içerisindeyiz. Değerli cumhurbaşkanımızın şahsında bu anlayışın hayata geçmesi bizim açımızdan çok önemli” diye konuştu.
AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başımızda bir büyük olarak Memduh başkanım, ağabey pozisyonunda tüm belediyelerimizin koordineli çalışmasına bizzat şahit oluyoruz, kendisine teşekkür ediyoruz. Kongre çalışmaları yaparken, herkes ile istişare ettik. Teyzemizin kongrede vereceği çorap Türkiye’de gündem oldu, aslında gündem olan teyzemizin samimi tavırlarıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ziyadesiyle hissetti. Toplantı sonrası teyzemizi hem Selçuk Bayraktar, hem de Sümeyye hanımı aramak suretiyle onure ettiler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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