Doğan Alemdar’ın doğum günü kutlandı

Hes Kablo Kayserispor’un milli genç kalecisi Doğan Alemdar’ın bugün yapılan antrenman sonrası doğum günü kutlandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan sarıkırmızılı takım hazırlıklarına devam ediyor. Hes Kablo Kayserispor'un 18 yaşına giren milli kalecisi Doğan Alemdar’ın için antrenman sonrası doğum günü kutlandı. 29 Ekim 2002 doğumlu olan genç kaleci Doğan Alemdar için doğum günü pastası hazırlandı. Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Doğan Alemdar, sonrasında pastayı kesti. 18 yaşına giren Doğan Alemdar’a ilk dilimi kaptan Hasan Hüseyin Açar ikram etti.

Alemdar daha sonra tebrikleri tek tek kabul etti.

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