Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu

İHA

Kayseri'de motosiklet ve vosvoslu 29 Ekim coşkusu

Talas Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte motosiklet ve vosvos araçlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı konvoy yaparak kutladı. Etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla Talas Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Belediye bahçesinde düzenlenen etkinlikte Türk Bayraklarıyla süslenen motosiklet ve vosvos araçlar toplandı. Burada açıklamalarda bulunan vosvos ve motosiklet kulübü başkanları, etkinliği düzenleyen Talas Belediyesi'ne teşekkürlerini ileterek, cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını söyledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında, "Bundan 97 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmasıyla başlayan milli mücadelenin taçlandırılması olarak büyük mücadeleler sonucunda cumhuriyetimiz kuruldu. İnşallah 3 yıl sonra 100 yaşında olacağız, cumhuriyetimizle birlikte 100. yılda birlikte olmanın şimdiden heyecanıyla tutuşuyoruz. Cumhuriyet Bayramı bize büyüklerimizden hediye. Ancak bize de cumhuriyete sahip çıkmak yakışır. Onun için herkes güzel iş yapacak, herkes yaptığı işi güzel yapacak" ifadelerini kullandı. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de birlik ve beraberliğin önemine değinerek; "97 yıldır bu güzel topraklar üzerinde mutlu ve müreffeh içerisinde yaşıyoruz. Bu güzel toprakların nimetlerini hep birlikte yaşıyoruz. Ama sadece kendimiz kullanmıyoruz, etrafımızdaki tüm mazlumlara da yardımcı oluyoruz. Bu ülkede 85 milyona yakın insan birlikte yaşıyoruz. İnançlarımız farklı olabilir, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, kültürümüz farklı olabilir ama bu güzel ülkede beraber yaşıyoruz. Bu farklılıklar aslında güzelliğimiz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette ki bu güzellikleri paylaşacağız. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağı, cumhuriyetimizi yüzlerce yıl yaşatacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından meşaleler yakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra üstü açık otobüse binen Belediye Başkanı Yalçın ile Kaymakam Dönmez, vatandaşın bayramını kutladı. Motosiklet ve vosvos otomobiller de konvoy yaparak güzel görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Develispor’da 7 imza birden
YEREL HABERLER Develispor’da 7 imza birden
14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi anneannesinin evinde yakalandı
YEREL HABERLER 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi ...
Büyükkılıç öncülük etti, çiftçi çocuklarına bin adet tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Büyükkılıç öncülük etti, çiftçi çocuklarına bin adet ...
Talas'ta 'Maharetli Eller Üretici Pazarı' açılıyor
YEREL HABERLER Talas'ta 'Maharetli Eller Üretici Pazarı' açılıyor
Yamula Barajı'nda 1400 ton somon üretildi
YEREL HABERLER Yamula Barajı'nda 1400 ton somon üretildi
Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı 
YEREL HABERLER Kayseri'de bacağı kırılan buzağıya platin takıldı 
Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı
YEREL HABERLER Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya ...
Karantina ihlaline 1 yıl hapis istemiyle dava
YEREL HABERLER Karantina ihlaline 1 yıl hapis istemiyle dava
Kayserispor'da Bayram coşkusu
YEREL HABERLER Kayserispor'da Bayram coşkusu
Doğan Alemdar’ın doğum günü kutlandı
YEREL HABERLER Doğan Alemdar’ın doğum günü kutlandı
Kabakcı ile güreşçiler futbol hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Kabakcı ile güreşçiler futbol hünerlerini sergiledi
Başkanlardan Çopuroğlu’na ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkanlardan Çopuroğlu’na ‘Hayırlı Olsun’ ziyareti
Sıra dışı kuaförden ay yıldızlı saç tıraşı Kayserili kuaför 29 Ekim'e özel ay yıldızlı saç tıraşı yaptı
YEREL HABERLER Sıra dışı kuaförden ay yıldızlı saç tıraşı Kayserili ...
Kocasinan'da 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Kocasinan'da 29 Ekim coşkusu
Hizmet-İş Sendikası’ndan ‘Vefa ve Dayanışma Koşusu’
YEREL HABERLER Hizmet-İş Sendikası’ndan ‘Vefa ve Dayanışma Koşusu’
Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle ...
Kocasinan’da dolu dolu 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Kocasinan’da dolu dolu 29 Ekim coşkusu
Develi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
YEREL HABERLER Develi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
Kayseri’de 'Cumhuriyet' törenleri
YEREL HABERLER Kayseri’de 'Cumhuriyet' törenleri
Melikgazi'den iki yeni açılış daha
YEREL HABERLER Melikgazi'den iki yeni açılış daha
200 Bin TL’ye Kadar Hibe Destekli TÜBİTAK BiGG Başvuruları Başladı
YEREL HABERLER 200 Bin TL’ye Kadar Hibe Destekli TÜBİTAK BiGG ...
Kayserispor’da sevindirici haber 2 futbolcunun testi negatif
YEREL HABERLER Kayserispor’da sevindirici haber 2 futbolcunun testi ...
Kayseri´de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri´de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı
Kayserispor´da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor´da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X