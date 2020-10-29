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Kayseri Şeker'den eğitime dijital destek Kayseri Şeker '1000 Çocuk 1000 tablet' projesi ile sektöre örnek oldu

İHA

Kayseri Şeker'den eğitime dijital destek Kayseri Şeker '1000 Çocuk 1000 tablet' projesi ile sektöre örnek oldu

Kayseri Şeker tarafından, özellikle Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan, '1000 çocuk 1000 tablet' kampanyası doğrultusunda temin edilen tabletler, düzenlenen törenler ile öğrencilere dağıtıldı.
İlk olarak Boğazlıyan bölgesinde dağıtılacak 314 adet tablet için, Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda Pandemi nedeniyle sembolik bir tören düzenlendi. Düzenlenen törende 65 adet tablet, 1011 ve 12 sınıflarda öğrenim gören öğrencilere dağıtılırken, yine Gemerek’te Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı ve Şarkışla’da Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz’un katıldığı sembolik törenler ile tabletler, öğrencilere teslim edildi. Tablet dağıtım etkinliklerinin Kayseri’deki bölümü, önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, yönetim kurulu üyeleri ve çiftçi çocukları ile velilerinin katıldığı törenle tamamlandı. Törende bir konuşma yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’in büyük bir aile olduğunu ve bu büyük ailenin, sadece üretim faaliyetinden ibaret olmadığını belirterek, “Ailemizin bütünlüğü içerisinde gençlerimizi, çocuklarımızı ve diğer aile fertlerimizi de düşünmemiz gerekiyor, bizim hem sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde hem de eğitime katkı anlamında önemli çalışmalarımız var” şeklinde konuştu. Başkan Akay, Kayseri Şeker çiftçisinin diğer çiftçilerden ayrıcalıklı olduğunu da ifade ederek, şöyle devam etti; “Kayseri Şeker Türkiye’deki genel ekonomi ve tarım sektörü içerisinde önemli bir yere sahip, büyük bir kuruluştur. Şirketimiz çok geniş bir coğrafyada üretim faaliyeti yürütüyor ve 3 Fabrikamızda 6 il, 43 ilçe ve 421 köyde, 15 bin çiftçimiz ile sözleşmeli üretim yapmaktadır. Şirketimiz bu doğrultuda önemli bir farklılık ortaya koymaktadır. Çünkü Kayseri Şeker, çiftçilerine daha fazla kazandırıyor. Şirketimiz, üreticilerimizin avanslarını ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayarak onları, daha ayrıcalıklı bir konuma getiriyor. Kayseri Şeker, çiftçilerine bu hizmeti yapmanın yanında, sektördeki diğer şirketlere de bu manada örnek olan bir kuruluştur. Kayseri Şeker büyük bir aile ve bu büyük ailenin faaliyetleri sadece üretimden ibaret değil. Bu ailenin bütünlüğü içerisinde gençlerimizi, çocuklarımızı ve diğer aile fertlerimizi de düşünmek zorundayız. Bu kapsamda bizim hem sosyal sorumluluk anlayışımız çerçevesinde, hem de eğitime katkı anlamında yapmış olduğumuz önemli hizmetler var. Bu hizmetlerin en başında ise 8 sene önce kurduğumuz Kayseri Şeker Eğitim ve Sağlık vakfı geliyor. Bu Vakıf aracılığı ile çiftçilerimizin ve çalışanlarımızın üniversitede okuyan çocuklarına karşılıksız burs imkânı sağlıyoruz. Buna ek olarak çeşitli vesilelerle bizlerden eğitim konusunda bazı destekler de isteniyor, özellikle geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Külliye’de iş adamlarımız ile birlikte düzenlenen toplantıya katıldık. Orada eğitime destek çerçevesinde bir program başlatıldığı ifade edildi ve bu program vesilesiyle yeni okullar ve derslikler yapılması konusunda istekler ortaya konuldu. Bizler de o çerçevede Kayseri Şeker adına 6 tane derslik yapılması konusunda taahhütte bulunduk. Her biri 600 bin lira değerinde olan ve toplamda 3 milyon 600 bin liraya ulaşan bu yardım programımız, aylar itibariyle devam ediyor.”
Başkan Akay, "Bunun dışında değerli Belediye Başkanımız bize Kayseri Şeker’in 66. Pancar Alım Kampanyası açılış töreninde rehberlik yaparak, önemli bir ihtiyacı hatırlattı. Başkanımız Pandemi ortamında, özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklarımızın uzaktan eğitiminde tablet ihtiyaçları olduğunu ve bu manada devletin çeşitli kuruluşlarının öncülük yaparak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bir tablet kampanyası başlattığını ve Kayseri Şeker’in de böyle güzel bir projeye destek vermesini talep etti. Bizler de onların bu sözlerini ve kefaretlerini yere düşürmek istemedik ve bu talebi karşılamak adına yoğun bir gayret gösterdik. Yine Pandemi döneminde böyle büyük bir talebi yerine getirmekte bazı zorlukların olması ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaliteli tabletlerin temini noktasında önemli araştırmalar yapıldı ve söz verdiğimiz gibi 1000 tableti temin ettik. Geçtiğimiz hafta Tokat bölgemize gönderdiğimiz 100 adet tabletin yanında dün de 310 adedini Boğazlıyan bölgesindeki çocuklarımıza, düzenlediğimiz tören ile dağıttık. Yine bu sabah Gemerek’te 106 adet ve Şarkışla’da da 86 adet tableti gençlerimize dağıttık. Şimdi ise Kayseri’nin 6 tane bölgesinden 394 tane gencimize bu tabletler teslim edilecek. Pandemi nedeniyle öğrencilerimizin tamamını davet edemediğimiz bu etkinliğimizde 80 genç kardeşimize bugün tabletlerini teslim edeceğiz. Biz Kayseri Şeker olarak tüm fabrikalarımızda çeşitli yatırımlar yaparken bir konuyu da iyi biliyoruz ki: İnsana yapılan yatırım hepsinden daha değerlidir. Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan gençlerimizin dünyadaki emsallerinden geri kalmamaları lazım, bu da ancak eğitimle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, hayra vesile olanın, o hayrı işlemiş gibi olduğunu ifade ederek, bu temenninin hayır yapacağına inanılan dostlara iletilebileceğini söyledi. Büyükkılıç, 2023 yılında cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümünü taçlandıracak en güzel çalışmalar ile gerek ülke genelinde, gerekse de şehirler genelinde Tüm Türkiye’ye örnek projeler ortaya koymaya gayret edeceklerini de belirterek, “Birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmamızın, bereket olduğunun elbet farkındayız. O açıdan kazanımlarımızı koruyacağız, kazanımlarımızı kaybetmeyeceğiz ve onları daha da taçlandıracak gayretler içerisinde olacağız. Biz değerlerine sahip çıkan, vatanına, bayrağına, milletine ve inancına önem vererek, bunları olmazsa olmaz bilen bir inancın sahipleriyiz. Çok şükür Selçukluyuz, çok şükür Osmanlıyız ve çok şükür Cumhuriyet’iz. Gençler bizim geleceğimizdir ve eğitim sizlerin geleceği için çok önemlidir. Bizler eğitime destek verir ve sizler de donanımlı olursanız: biz, aileniz, milletimiz ve dünya insanlığı kazanır. Çünkü bizim felsefemizde Ben değil, Biz kültürü var" dedi.
Önceki dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise yaptığı konuşmada, bugünün hem cumhuriyetin ilan edilişinin 97. yıldönümü ve Başkan Akay’ın verdiği sözün, çiftçiler ve Türkiye’nin geleceği olan gençler ile paylaştığı gün olduğunu belirterek, maddi ve manevi kalkınmadaki tüm hazırlıkların, gençler adına yapıldığını söyledi. Yıldız, geçmişte babalarımızın ve dedelerimizin yetiştiği ortamlardan, daha iyi ortamlar yakalamak gerektiğini de ifade ederek, “Dünya olarak bir Pandemi sürecinden geçiyoruz, özellikle Mart ayından bu yana tüm alışkanlıklarımızı değiştirdiğimiz bir ortamdayız. Eğer bunlar yaşanmadan önce bir gencimiz, içerisinde bulunduğumuz şartları karikatürize edip herkesin maskeli bir şekilde yaşayacağı ortamı tasvir etseydi, hepimiz ‘Nasıl bir hayal dünyan var?’ diyerek onu Ti’ye alırdık. Ama maalesef bunu yaşıyoruz şu anda. Bu durum aynı zamanda öğrenimle alakalı alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini de anlatıyor. Şimdi geldiğimiz noktada örgün eğitimden zorunlu olarak uzaklaştığımız alanlarda, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden bu eğitimi devam ettirmek durumundayız. İlim nerede olursa olsun biz onu bulacağız ve alacağız. İşte bu noktada öğrencilerimizin kaygılarını gidermek amacıyla, ekibi ile birlikte sürekli çalışan ve bugün burada olmamıza vesile olan etkinlikten dolayı Hüseyin Bey’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından törene katılan davetliler tarafından öğrencilere tabletleri teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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