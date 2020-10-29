Karantina ihlaline 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Kayseri'de karantina kuralını ihlal eden bir kişi hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan hapis cezası istemi ile dava açıldı.

Kayseri'de karantina kurallarını ihlal eden Ç.Ö. isimli vatandaş hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesindeki Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 26 Temmuz’da korona virüs testi pozitif çıktığı için evinde karantinaya alınan Ç.Ö., karantinanın 8’inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıkmıştı. Otomobiliyle seyir halindeyken polis kontrol noktasında yakalanarak tutanak tutulan Ç.Ö. hakkında ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmişti.

Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında iddianame düzenlenerek, TCK’nın 195’inci maddesindeki, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ç.Ö., Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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