BİGG Erciyes TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi başvuruları başladı

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 1. Aşama süreçlerini yürütecek olan 31 uygulayıcı kuruluş arasında yer almayı başaran Erciyes Teknopark’ın, BiGG Erciyes adını verdiği girişimcilere yönelik TÜBİTAK 1512 sermaye desteği programının başvuruları başladı.

BİGG Erciyes programına başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi programı kapsamında Bireysel Genç Girişim programında ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. BiGG kapsamında girişimcilerin yenilikçi teknolojik iş fikirlerinin, hayata geçmesi ve şirketleşmesi konusunda hibe desteği verilmektedir. 1 Ekim 2020 30 Eylül 2022 tarihleri arasında BiGG Programı 1. Aşama süreçlerini yürütecek olan uygulayıcı kuruluşlar arasında yer alan Erciyes Teknopark olarak bu süreci Marmara Üniversitesi ile iş birliği kapsamında yürüterek daha geniş bir kitleye hitap edebileceğiz" dedi.



"İş fikrinizin gerçeğe dönüşmesi için siz de www.biggerciyes1512.com'a başvurun"

Prof. Dr. Recai Kılıç, "BİGG Erciyes programı, başvuruların alınıp incelenmesi, TÜBİTAK’a iletilmesi, programa dahil olacak girişimcilerin jüri tarafından seçilmesi, seçilen girişimcilerin konu ile ilgili eğitimler alması aşamalarını içermektedir. TÜBİTAK desteğini alan girişimcilerimiz Sera Kuluçka Merkezi’nde AfterSera ticarileşme programına dahil olarak iş fikirlerini hayata geçirirken iş süreçlerini hem hızlandırma hem de profesyonel destek alma fırsatı yakalamış olacaklar. BİGG Erciyes programına; lisans son sınıf öğrencileri, lisans mezunları, yüksek lisans öğrencileri/mezunları, doktora öğrencileri /mezunları, akademisyenler, son mezuniyet tarihinden itibaren en fazla 10 yıl geçmiş olanlar başvuru yapabilirler" ifadelerini kullandı.



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Kılıç, "Yenilikçi iş fikirlerinin girişimcilere verilen eğitimler ile geliştirilerek teknolojik tabanlı ürünlere dönüşümünü kapsayan BiGG Erciyes programında, girişimcilere verilecek olan hibe TÜBİTAK tarafından sağlanmakta olup tamamen TÜBİTAK’ın yetkisi dahilindedir. Erciyes Teknopark olarak tüm girişimci adaylarını www.biggerciyes1512.com adresinden BiGG Erciyes programına başvurmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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