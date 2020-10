Başkan Büyükkılıç: “Beydeğirmeni Projesi sadece Kayseri’nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve ülke için büyük önem taşıyan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde denetlemelerde bulundu. Büyükkılıç, “Bu proje, 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak olan bir projedir. Sadece Kayseri’nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir” dedi.

Kayseri’ye gerek istihdam, gerekse ekonomik katkı anlamında büyük olanaklar sağlayacak olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde son durumu yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üreten ve kendi kendine yeten bir Türkiye ve Kayseri anlayışı içerisinde bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Dr. Büyükkılıç, bu projenin hayvancılığa nefes aldıracağını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu proje, 5 buçuk milyon metrekarelik bir alanda inşallah hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak olan bir projedir. Bu projemizin hızlandırılması ve hayata geçmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteğimizi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Altyapısı ile ilgili gerek yol, gerek su, gerekse elektrik açısından gerekli çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında 6 tane projemizin ruhsatı alınmış durumda, 3 tanesi bir aya kadar bitecek durumda, diğerlerinin de çalışmaları devam ediyor. Geçenlerde yine talep toplaması ve sonrasında yapılan kura çekiminde 85 civarında kardeşimiz, bin 500 ila 50 bin metrekare aralıkta olmak üzere değişik metrekarelerde yer aldılar. Bizim amacımız burada hem şehir merkezimizde geçmişten bugüne alışkanlık haline gelmiş hayvancılığın sonlandırılması, hem de pastırmanın, sucuğun merkezi olan Kayserimize besi hayvancılığı açısından önemli bir projenin hayata geçirilmesidir. Pandemi döneminde de bunun çok önemli olduğunu ve bu projenin olmazsa olmaz olarak değerlendirilmesi gerektiğini hep beraber gözlemledik.”

Üreten ve kendi kendine yeten bir Türkiye ve Kayseri anlayışı içerisinde bu projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Büyükkılıç, “Bize desteğini esirgemeyen Tarım Bakanlığımıza özellikle teşekkür ediyoruz ama verdikleri yetmez. Bundan sonra daha fazlasını da istiyoruz. Niye burası? Şehrimizin değil, ülkemizin geleceği olan bir projedir ve kendileri de bunu biliyorlar. Sağ olsunlar, birebir takip ediyorlar. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da altyapı konusunda desteklerini esirgemiyorlar. Zaten ne zaman kapılarını çalsak, gerek TOKİ, gerek Bakanlığımız marifeti ile her zaman yanımızda yer alıyorlar. Bizi seven, bize güvenen bu şehrimizin insanlarına layık olma yolunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Bakanlığımızın destekleriyle, şehrimizin kurum ve kuruluşları ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamanın ardından yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak, Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki son çalışmaları yerinde inceledi.

