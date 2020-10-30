Hamsi çoğaldı, fiyatı azaldı

Hamsinin denizlerde çoğalması, fiyat etiketlerine de yansıdı. 15 TL'den satılan hamsiye vatandaşlarda ilgi gösteriyor.

Karadeniz'de hamsinin çoğalması ile beraber fiyatlarında da düşüş yaşandı. Fiyat düşüşünün Kayseri'de de etiketlere yansıdığı hamsi, kilosu 15 TL'ye alıcı buluyor. Kayseri'de balıkçılık yapan Mehmet Duran, hamsi fiyatların da geçen aya göre düşüş yaşandığını söyleyerek, "Hamsinin çıkamaya başlamasıyla beraber ilk dönemde pahalı olan hamsi ucuzlamaya başladı. Hamsinin fiyatı, 1015 TL arasında seyretmeye başladı. Bunun nedeni de palamudun daha az çıkmaya başlaması. Palamut hamsiyi tüketerek yaşamını sürdürdüğü için denizlerde palamut azalınca hamsi ve çinekop artar. Bu aydan itibaren hamsi çıkmaya başladı. Havalar soğudukça hamsinin küçüğü dediğimiz Karadeniz hamsisi çıkmaya başladı. Hamsi bu dönemde fiyat bakımından inişli çıkışlı bir durum çiziyor. Düne göre bugün hamsi daha ucuzdu" ifadelerini kullandı.

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