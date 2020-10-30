Kayseri TOHM sporculara Anıtkabir’de

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Ankara’da yapılan TOHM yüzme sporcuları arasındaki test yarışlarına katılan Kayserili sporcular yarış sonrasında Ata’nın huzuruna çıktılar.

20202021 sezonu için hazırlık niteliği taşıyan yarışa katılan 16 yüzme sporcusu, başarılı bir yarış sonrasında Anıtkabir’e giderek, Cumhuriyeti hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrini ziyaret ederek dua etti.

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