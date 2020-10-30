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Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gönlünü fethetti Kocasinan Belediyesi’nden Oruçreis Mahallesi’ne halı saha

İHA

Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gönlünü fethetti Kocasinan Belediyesi’nden Oruçreis Mahallesi’ne halı saha

Gönül Belediyeciliği doğrultusunda hizmet üreten Kocasinan Belediyesi, gençlerin isteği üzerine Oruçreis Mahallesi’ne 520 metrekare alana sahip halı saha kazandırdı. Vatandaşların, taleplerini imkanlar dahilinde yerine getirmeye devam ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Amacımız; sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir” dedi.
‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ özdeyişini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, sporcuların örnek futbolcu, örnek öğrenci ve en önemlisi örnek insan olarak yetiştirilmesinin ülkenin ve gelecek nesillerin kazancına olacağına dikkati çekti. İlçede yaşayan vatandaşların isteklerini en kısa sürede yerine getirmeye, onlara daha kaliteli ortamlar sunmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu ve buna benzer şekilde bütün mahallelerimizin ihtiyaçlarını talepler doğrultusunda gidermeye ve mahallelerimizi Yeni Kocasinan’a hazırlamaya devam ediyoruz. Bizim için sosyal donatılar son derece önemli. Özellikle gençlerimizin hayatlarına dokunan projelere imza atıyoruz. Spor da bunlardan bir tanesidir. Birçok spor branşında olduğu gibi amatör sporun merkezi Kocasinan’dır. Hem kulüplerin hem de spor tesisleri ve sahaların bölgemizde bulunması dolayısıyla Kocasinan Bölgesi sporun merkezi konumundadır. Ayrıca Kocasinan Spor Kulübü’nün başarıları şehrimiz adına gurur vericidir. İnşallah branşlarımızı artırarak başarı çıtasını daha üst seviyelere taşıyacağız. Bizler biliyoruz ki; hem başarılı sporcularımızın yetişmesi hem de gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması sporla birlikte olacaktır. Bu konuda Kocasinan Belediyesi olarak üstümüze düşen görevi ziyadesiyle yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz. Her yaşta ve her branşta sporu yaygınlaştırmak için her türlü imkanımızı seferber ettik, etmeye de devam ediyoruz. Amacımız; sporun çatısı altında vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir.”
Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için hizmetleri artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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