Bu proje tarım işçilerinin yüzünü güldürecek Talas’a gelen tarım işçileri için yeni yaşam alanı oluşturuluyor

Kayseri’de, Talas Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Tarım Anneleri Ev’leniyor Projesi ile ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerine yeni yaşam alanı oluşturulacak.

Talas Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koordine edilen ‘Tarım Anneleri Ev’leniyor Projesi ile mevsimlik işçiler için Talas’a bağlı Alabeyli ve Koçcağız Mahallelerinde yeni yaşam alanı oluşturacak. Yaşam alanlarında, ailenin barınma ve sosyal hayata entegrasyonunun sağlanmasına yönelik otuz adet banyotuvalet teçhizatlı, çamaşır makinesi, buzdolabı ve ocak tertibatlı konteyner, iki adet okul öncesi çocukların bedensel, zihinsel ve bilişsel gelişimlerini sağlamak amaçlı eğitim konteyneri ve iki adet çocuk oyun parkı bileşenli korunaklı geçici yaşam köyü oluşturulması ile sosyal ve istihdam hayatlarına dokunulması planlanıyor.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, düzenlenen basın toplantısı ile proje hakkında bilgiler verdi. Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Bu proje kapsamında hedefimiz özellikle tarım kesiminde çalışan işçilerimizin geldikleri bölgelerde, özellikle Talas’ta iki ayrı noktada konuşlandıracağız. Buranın içerisinde 30 tane konteynerimiz olacak. Bu konteynırların 2 tanesinde yaşam alanı oluşturacağız. Bu yaşam alanında da diğer paydaşlarımız olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak olan bilgilendirme ve eğitim çalışmaları olacak. Konteynırların içerisi küçükte olsa bir ev havasını oluşturacak şekilde olacak. Bunun içerisinde duş alabilecekleri alanları, tuvaletleri ve beraberinde de fırınına ve çamaşır makinesine kadar tüm ünitelerimizi barındıracağız. Bu proje inşallah önümüzdeki yıl tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Hem Kayseri’ye hem de Kayseri’de tarım hizmetinde çalışan tarım emekçilerine hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, “Bu çok güzel ve insani bir proje. İnsanın en bariz ve en ilk ihtiyacı, barınma ihtiyacıdır. Türkiye’de bazı bölgelerden bilhassa aile olarak gelinip tarım işçiliği yapıldığı aşikardır. Ancak geldikleri vakit çadır gibi malzemelerin içerisinde birkaç aylarını geçirmeleri bir aile için çok olumsuz bir hadise olduğunu herkes tahmin edebilir. Onun için bizde bir proje yaptık ve bu projemiz onaylandı. Bundan sonra Talas’a gelen tarım anneleri ev sahibi olmuş olacaklar. Bir evin içerisinde neye ihtiyaç var ise, her şeyleri tamam olmuş olacak. Bizde Talas Belediyesi olarak çocukların bu 3 ay içerisinde eğitim ve kültürleriyle alakalı dokunuşlarda yapacağız. Yoksa akşamdan sabaha kadar çalışan bir aile çoğu şeyden mahrum kalacaktır ama en önemlisi insani vasıflardan mahrum kalmalarıdır” şeklinde konuştu.

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