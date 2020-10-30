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Kayseri Üniversitesi’nin mesleki ve teknik yükseköğretimde niteliği hızla artıyor

İHA

Kayseri Üniversitesi’nin mesleki ve teknik yükseköğretimde niteliği hızla artıyor

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin sahip olduğu formatla mesleki ve teknik yükseköğretimde hızla ilerlediği ve niteliğini her geçen gün daha da artırdığını belirtti. Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi’nin gelecek 2030 yılının planlamasını yaptıklarını söyledi. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, basın kuruluşlarının temsilcileri ile sohbet toplantısı yaptı.
Kayseri Üniversitesi’nde iki yılda yaptıkları çalışmaları anlatan Rektör Karamustafa, üniversitedeki yapılan çalışmaların kamuoyuna duyulmasında verdikleri katkıdan dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başladı.
Rektör Karamustafa, “Sizler basın mensupları olarak çok saygı duyulacak bir görevi icra ediyorsunuz. Kamuoyunun doğru aydınlanmasında değerli katkılar oluşturuyorsunuz. Bu yüzden hem Kayseri Üniversitesi Rektörü olarak hem de bu ülkenin vatandaşı olarak sizlere teşekkür ediyorum. Rektörlük görevine atandığım günden bu yana iki yıl gibi bir süre geçti. Bu zaman zarfında birçok işler yaptık, yaptıklarımızın birçoğunu sizlerle paylaştık. Ama bunlardan en önemlisi, en somutu, en görüneni 15 Temmuz Yerleşkesine geçmiş olmamızdır. Tabi buraya geçtikten sonra üniversitemiz daha görünür hale geldi. Bu kampüste bazı ufak tefek tadilat işleri vardı. Pandemi sürecini fırsat bilerek, kampüs içerisindeki birtakım ufak tefek tadilat işlerine başladık ve neredeyse de bitirdik. Hayırseverlerimiz var; Safiye Çıkrıkçıkçıoğlu ve Mustafa Çıkrıkçıoğlu gibi hayırsever destekli meslek yüksekokullarımız var. Hayırseverimize gittik, sağ olsunlar bizlerin taleplerini makul karşıladılar. Yeni kampüste hayırseverimiz sağ olsun Safiye Çıkrıkçıoğlu MYO’ya ayırdığımız binanın yanında 1000 metre kareye yakın uluslararası standartlarda kalite sertifikasyonu alabilecek nitelikte gıda üretim merkezi için yerin yapımına başladılar. Bunun yanında bu merkezde ürettiğimiz ürünleri sunmamız için Safiye Çıkrıkçıoğlu Ürün Sunum ve Satış Uygulama Merkezinin de yapımına başladılar. Bir de biliyorsunuz bizim Erciyes Üniversitesi’nin içinde mobilya üretim ile dekorasyon atölyemiz bulunuyordu. Yine Kayseri’deki büyük bir mobilya firmamız yeni kampüsümüzde bu birimin yapımını üstlendi. İnşallah hayırseverlerimiz bunları en kısa zamanda bitirecekler. Bunun yanında kampüsümüzü de yeşil tutmaya çalışıyoruz. Kampüsün doğal güzelliğini; mevcut ekolojik yapısını da korumak istiyoruz. Bu arada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Develi Kampüsümüz çorak bir haldeydi. Çevre düzenlemesi, yeşillendirilmesi ve ağaçlandırmasında Memduh Büyükkılıç başkanımız ciddi katkı sağladı. Tabi ki Büyükşehir Belediyemizin yaptıkları sadece Develi İlçemiz ile sınırlı değil. Nerede bir ihtiyaç hasıl olsa, yerel belediyelerin gücünü aşan noktalarda destek sağlıyorlar. Mesela geçen sene Yeşilhisar kampüsümüzün doğalgaza dönüştürülmesi işi vardı. Buna da belediyelerimiz destek verdi. Bazen büyükşehir belediyemiz bazen de ilçe belediyeleri, bazen büyükşehir ve bazen ilçe belediyelerimiz el ele vererek bizlere bu destekleri sağlıyorlar. Tabi ki Kayseri’nin bu hayırsever ruhunu her zaman görüyoruz. Örneğin Develi Kampüsümüzdeki altyapı ve yeşilleştirme çalışmalarının sürdürülebilirliğini de Develi Belediyemiz üstlendi” dedi.
“Kayseri Üniversitesi’nin Gelecek 2030 Yılını Planlıyoruz”
Kayseri Üniversitesi’nin ilk kuruluşunda meslek yüksekokulu formatında olduğunu da hatırlatan Rektör Karamustafa konuşmasına şöyle devam etti:
“Bunu her ortamda söylüyorum. Özellikle mesleki ve teknik yükseköğretim bu memleketin kalkınması ve ileriye gitmesi için vazgeçilmezdir. Herkes beyaz yakalı iş yapacak olursa, tabiri caiz ise mavi yakalı nitelikli işlerimizi kimler yapacak? Memleketin ileriye gitmesi için bunlara da ihtiyaç var. Bu manada Kayseri Üniversitesi sahip olduğu formatla mesleki ve teknik yükseköğretimde hızla ilerliyor. Niteliğini giderek her geçen gün daha da artırıyor. Ama diğer taraftan biz bir üniversiteyiz. Bizim doktora programlarımız olacak, yüksek lisans programlarımız olacak, bizim fakültelerimiz çeşitlenecek ve nitelikleri artırılacak. Bu çerçevede son dönemlerde biliyorsunuz Sağlık Bilimleri Fakültemiz kuruldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile de bu üniversite ileriye evirilecek. Biz her sene YÖK Başkanımıza gidip sunum yapıyoruz. Planlarımızı kendilerine arz ediyoruz. Kendileriyle istişare edip tavsiyelerini aldıktan sonra, zaman zaman YÖK Yürütme Kuruluyla bu sene neler yapacağız onu kararlaştırıyoruz. Develi’de ve Yeşilhisar’da tarımla ilgili programlar açmayı düşünüyoruz. Yine merkezde açacağımız programlar var. Bunları YÖK Yürütme Kurulu üyeleriyle istişare ettik. Yerel dinamikleri anlattık. Sayın YÖK Başkanımız sağlık alanındaki ihtiyaca işaret ederek Sağlık Bilimleri Fakültemize ilgili desteği verdiler, sağ olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri ile de Sağlık Bilimleri Fakültesi Üniversitemizde kurulmuş oldu. İleride başka fakülteler de açmayı planlıyoruz. Bizim bu konuda birtakım düşünceleriniz olabilir. Bu düşüncelerimizi hayata geçirebilmek için YÖK nezdinde devletimizin mekanizmalarıyla da istişare ediyoruz. Bu bağlamda istişare sürecinden sonra belki bir konservatuvar açabiliriz, belki bir Yabancı Diller Fakültesi açabiliriz. Bunlar somut değil ama bizim gönlümüzden geçen, ama devletimizin makro düzeydeki planlamasıyla da örtüşecek şekilde zaman içinde yapılabilecek gelişmeler olarak öngörülebilir bunlar. Allah’ın izniyle de gerçekleşmesi için biz bize düşeni en iyi şekilde yapacağız. Biz bu bağlamda üniversitemizin gelecekteki 2030 yılının planlamasını yaparak hareket ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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