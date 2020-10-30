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Develi’de parke çalışması Çayırözü Mahallesinde devam ediyor

İHA

Develi’de parke çalışması Çayırözü Mahallesinde devam ediyor

Develi Belediyesi ekiplerinin on kırsal mahallede toplamda 37 bin 250 m2’lik yaptığı parke çalışması devam ediyor.
Son olarak Çayırözü Mahallesinde 10 bin m2’lik parke çalışmasına start verildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yaz aylarında ekiplerin yoğun geçen çalışmalarının sonunda hedeflediğimiz köylerin parke çalışması devam ediyor. Kış yağışlarından önce çalışmalarına hız veren ekiplerimiz en kısa sürede Çayırözü Mahallemizdeki çalışmaları tamamladıktan sonra Kulpak Mahallesinde parke çalışmalarını devam ettirecekler” açıklamalarında bulundu.

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