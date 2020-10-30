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Melikgazi’de hem etkinlik alanı hem de cami açılışı yapıldı Vali Günaydın: “Hayırseverlerimiz Kayserimize destek ve katkı veriyorlar” “Kayseri için virüs riski henüz bitmiş değil”

İHA

Melikgazi’de hem etkinlik alanı hem de cami açılışı yapıldı Vali Günaydın: “Hayırseverlerimiz Kayserimize destek ve katkı veriyorlar” “Kayseri için virüs riski henüz bitmiş değil”

Melikgazi Belediyesi ve Nasrullahzade Vakfı iş birliği ile Altınoluk Mahallesi’nde yapılan Nasrullahzade Cami ve Barış Pınarı Etkinlik Alanı açılışında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Hayırseverlerimiz Kayserimize destek ve katkı veriyorlar” dedi.
Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ve vatandaşlar katıldı.
Vali Günaydın, “Nusrullahzade Vakfımızın, Melikgazi Belediyesi ile işbirliği içerisinde yapmış olduğu caminin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Vakıf kültürü tarihimizde çok önemli, ecdadımız hayıtın her alanında bir vakıf kurarak toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlere katkı ve hizmet vermişler. Bunlardan bir tanesi, bu yollarda Arnavut taşı dediğimiz taşın ismi aslında Türk taşıdır ancak onu Arnavut ustalar yaptığı için ismi Arnavut taşı olmuş. Bu sokaklarda ki çıkan taşların onarılması için dahi ecdadımız vakıf kurmuş, kuşlara su verilmesi için vakıf kurmuş. Birçok alanda yönetimin elini de kolaylaştırmışlardır. Günümüzde de vakıflarımız, derneklerimiz özellikle Kayserimiz de yönetimimizin, idaremizin işlerine destek veriyorlar, katkı veriyorlar. Okullar yapıyorlar, camiler yapıyorlar, sağlık ocakları yapıyorlar ve kısacası hayatın her alanında çok güzel hizmetlere imza atıyorlar. Ayrıca Barış Pınarı Harekatı ismi verilen etkinlik alanımızın da hemşerilerimize hayırlı olmasını da Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Kahraman askerimizin ülkemizin bekası için başlattığı harekatlar da Allah ayaklarına taş değdirmesi diyoruz. Devletimiz, milletimiz bayrağımız, ezanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz. Vefat eden kahraman gazilerimize de aynı şekilde rahmetle yad ediyoruz. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı huzurlu bir ömür diliyoruz”
“Kayseri için risk devam ediyor”
Ev ziyaretlerinin virüsün artmaması için engellenmesi gerektiğini söyleye n Vali günaydın, “Kayserimiz için olumlu işler yapıyoruz ama şunu çok net bir şekilde ifade edeyim, ilimiz için risk bitmedi. Bu riski minimize etmek hepimizin elinde. Az önce Cuma hutbesinde hocamız da ifade etti maske ve temizlik konusunda çok önemli yol aldık. Önemli noktaya geldik Allah razı olsun bu mücadelede bizlerin işlerini kolaylaştıran bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama şu mesafe konusunda da biraz daha çalışmamız gerektiğin buradan ifade etmek istiyorum. Lütfen misafirliklere gitmeyelim, zorunlu olmadıkça ev ziyaretlerini erteleyelim. Özellikle kapalı alanlarda bir araya gelmemiz bu virüsün yayılmasına çok büyük katkı veriyor. Bunun için mesafe konusunu da halledersek ve bu konuda da mesafe alırsak, pandemi ile mücadelede önemli bir eşiği geçmiş oluruz” dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, “Böyle bir eseri açmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Dr. Mehmet Köseoğluna, Nasrullahzade Vakfı adına ve onların yapmış olduğu hayırlara istinaden kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Burada emeği geçen diğer hayırseverlere de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kayseri’nin her yerinin ayrı bir güzel olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Dr. Mehmet Köseoğlu abime çok teşekkür ediyorum. Vakıflar arasında belediyelerle uyum içerisinde yegane vakıflardan birisi. Burada bin 400 tane daire yapılmış. Burada imar uygulamalarımızı, anlaşmalarımızı yaptığımız o süreçte kendilerinin o uyumlu anlayışı buraya adeta yeni bir mahalle kazandırdı. Biz Altınoluk Mahallesindeyiz ama burası aynı zamanda Yeniköy, Aynı zamanda Hürriyet, aynı zamanda tabi ki diğer mahallelerimizi de ilgilendiren önemli bir şehrimiz. Şehrimizin doğusu ayrı bir güzel, batısı ayrı bir güzel ama en önemlisi bu güzellikleri oluşturan bizleri seven, güvenen, Allah’ından korkan, değerlerine bağlı, milli duygularla bezenmiş Kayserimizin insanları. Melikgazimizin kıymetli Başkanını tebrik ediyorum. Herkesin geçmiş Berat Kandilini tebrik ediyorum. Cumhuriyet Bayramınızı tebrik ediyorum. Cumanızın mübarek olmasını diliyorum. Yapılan hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Vakıf kültürünün Kayseri’de yaygın olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Memduh Başkanımız zamanında başlayan bir cami çalışmasını vakfımız, derneğimiz ve belediyemizin hayırseverlerin de işbirliği ile tamamlamış bulunuyoruz. Tabi bu cami asansörüyle, bütün yapılmış mimari çalışmasıyla alt yapısıyla üst yapısıyla hakikaten bölgeye farklı bir renk kattı. Burası zaten mütedeyyin insanların yaşadığı bir bölge olduğu için cami cemaatimiz oldukça yoğun bundan dolayı özellikle Cuma namazlarında da bu etkinlik alanı dahi yarısına kadar doluyor. Tabi burada biz ilk geldiğimiz de Nasrullahzade Vakfının arsaları var. Mehmet beyle de görüşmüştük. İnşallah o arsalarla ilgilide elimizden gelen desteği vereceğiz. Sağ olsunlar caminin bundan sonra ki giderini de vakıf olarak kendileri karşılayacaklar. Ben parası olan herkese vakıf kurmasını tavsiye ediyorum. Kayseri deki vakıf kültürü genlerimize işlemiş“ dedi.
Konuşmaların ardından vakıf yöneticilerine plaket takdim edilerek açılış kurdelesi kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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