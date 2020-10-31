Kayseri'de sonbahar güzelliği

25 bin kasımpatı Şehrin değişik bölgelerine dikilen 25 bin adet Kasımpatı rengarenk bir görünüm oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin güzelliklerini ön plana çıkartacak ve kentin görselliğine katkı sağlayacak hizmetlerle çevreyi güzelleştirmek için yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde bulunan modüler saksılara 25 bin 500 adet Kasımpatı yerleştirildi. Bu modüler saksılar şehre güzellik ve canlılık kattı. Şehrin görselliğini öne çıkaran hizmetlere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin çehresini daha da güzelleştirerek, vatandaşlara günün her saatinde renkli seyir keyfi yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Kocasinan BulvarıMustafa Kemalpaşa Bulvarı Kavşağı’na çiçek küreleri, Büyükşehir Belediyesi önü, Sivas CaddesiKayseri Forum yaya üst geçidi çiçek silindirler, Mustafa Kemalpaşa BulvarıHavaalanı çiçek şelaleleri ayrıca Talas Caddesi Erciyes Üniversitesi kavşağıpapatya formlu çiçek modülü ve Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Gültepe Parkı önüne de çiçek küreleri yerleştirildi. Kale önünde bulunan modüler saksılar sonbahar aylarında adeta şehri renklendirdi.

Türkiye'nin sanayi, ticaret ve turizm anlamında öncü şehri olan Kayseri’nin çehresi için yapılan hizmetler, Kayseri’nin görselliğini de ön plana çıkarıyor.

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