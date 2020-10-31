Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kontrolden çıkıp köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Akdağ (22), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Sivas Bulvarı Mimarsinan kavşağında meydana geldi. Muhammed Akdağ yönetimindeki 58 AEE 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Mimarsinan köprüsünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Akdağ, hayatını kaybetti. Akdağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2020-10-31 10:51:34
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