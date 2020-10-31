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Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü

DHA

Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü


KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kontrolden çıkıp köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Akdağ (22), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Sivas Bulvarı Mimarsinan kavşağında meydana geldi. Muhammed Akdağ yönetimindeki 58 AEE 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Mimarsinan köprüsünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Akdağ, hayatını kaybetti. Akdağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2020-10-31 10:51:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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