Kayseri Emar Grup FK çalışmalarını sürdürüyor

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Kayseri Emar Grup FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Emar Grup FK, 20202021 sezonu için çalışmalarını aralıksız olarak Argıncık Stadı’nda sürdürüyor. Teknik Direktör Ferhat Kurnaz nezaretinde lif başlayacakmış gibi hazırlıklarını her geçen gün tempo artırarak devam eden SarıSiyahlılar bir yandan da Türkiye Futbol Federasyonundan gelecek kararı bekliyor. Gelecek karara göre plan ve hazırlıklarına göre hız vermesi bekleniyor.

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