Develi Belediyespor hazırlıklarını tamamladı

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Develi Belediyespor yarın sahasında oynayacağı Ilgın Uğurspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Develi Belediyespor ligin 2. hafta karşılaşmasında evinde Ilgın Uğurspor'u ağırlayacak. Develi Belediyespor bu sezon iç sahada oynayacağı maçlarda hata yapmak istemiyor. Sezona deplasmanda aldığı mağlubiyetle başlayan Develi Belediyespor ikinci maçında ilk galibiyetini almak istiyor.

Develi Belediyespor ile Ilgın Uğurspor arasındaki maç yarın Kayseri Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak. Maçın başlama saati 14.00.

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