Kayserispor 3 puan hedefinde

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Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı Kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle dönmek arzusunda.

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen sarı kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 17.15'te özel uçakla Trabzon'a gidecek oradan da karayolu ile Rize'ye giderek kampa girecek sarı kırmızılı takım moraller yüksek.

Yarın Rize Didi Stadı’nda oynanacak olan Çaykur RizesporHes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmada Koray Gençerler düdük çalacak.

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