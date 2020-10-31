9 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine 9 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumanlar çevreyi kaplarken, binada oturanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Seyrani Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan 9 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun dumanların çevreyi sarması üzerine ekipler, binada yaşayan vatandaşları tahliye etti. Toplanan kalabalık söndürülme çalışmalarını meraklı gözlerle izlerken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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