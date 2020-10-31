Bellona Kayseri Basketbol - OGM Ormanspor: 80 - 79 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)-SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Semih Vural, Önder Yılmaz, Nihat Çetin

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Sevgi 4, Zeynep Öykü, Melis 30, Ayşegül 2, Gülse, Harrigan 16, Gemelos 3, Harris 25

OGM ORMANSPOR: Robinson 21, Williams 20, Nilay 4, Sinem, Şerife Alperi 5, Meltem 4, Damla 3, Sykes 18, Walker 4

1´İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 37-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-65

5 FAUL ALAN: 33.45 Meltem (OGM Ormanspor) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında OGM Ormanspor'u 80 79 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayı ile Bellona Kayseri Basketbol'dan Melis Gülcan oldu DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-31 19:05:36



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